Bakanlık kanserojen etkili ürünü toplatıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürünleri "Güvensiz Ürün Bildirimleri" listesinde yayımlamaya devam ediyor. Bu kez temizlik için kullanılan koku giderici bir üründe "toksik/kanserojen etki tehlikesi" tespit edildi.

Mopfresh markasına ait koku giderici bir ürün Bakanlık tarafından piyasaya arzı ve yasaklanırken toplatma kararı alındı. Bakanlık açıklamasında "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür" ifadeleri kullanıldı.