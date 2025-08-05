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Giriş Tarihi: 5.08.2025 16:21 Son Güncelleme: 5.08.2025 16:22

Bakanlık kanserojen etkili ürünü toplatıyor

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrası içinde 'toksik/kanserojen etki tehlikesi' içeren bir ürünü daha toplatma kararı aldı.

Bakanlık kanserojen etkili ürünü toplatıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürünleri "Güvensiz Ürün Bildirimleri" listesinde yayımlamaya devam ediyor. Bu kez temizlik için kullanılan koku giderici bir üründe "toksik/kanserojen etki tehlikesi" tespit edildi.

Mopfresh markasına ait koku giderici bir ürün Bakanlık tarafından piyasaya arzı ve yasaklanırken toplatma kararı alındı. Bakanlık açıklamasında "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür" ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlık kanserojen etkili ürünü toplatıyor
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