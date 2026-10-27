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Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:25 Son Güncelleme: 27.10.2026 16:56

Bakanlık sıkı takipte! Yanıltıcı konut ilanlarına 2 kat ceza! Her ihlalde iki katına çıkacak

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları yanıltıcı konut ilanlarıyla müşteri çekmeye çalışan firmalara yönelik yaptırımlarını artırdı. İlk ihlalde 28 bin 620 TL ceza uygulanan aynı firmaya, ihlalin tekrarlanması üzerine 57 bin 240 TL ceza kesildi. Açıklamada, her yeni ihlalde cezanın bir önceki tutarın iki katına çıkarılacağı belirtildi. İşte detaylar...

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Bakanlık sıkı takipte! Yanıltıcı konut ilanlarına 2 kat ceza! Her ihlalde iki katına çıkacak
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Yanıltıcı konut ilanlarına ceza ikiye katlandı: İkinci ihlalde 57 bin 240 TLTicaret Bakanlığı, vatandaşları yanıltıcı konut ilanlarıyla müşteri çekmeye çalışan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, aynı firmaya ilk ihlalde 28 bin 620 TL, ikinci ihlalde ise 57 bin 240 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Tekrar eden ihlallerde cezaların artırılmaya devam edeceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, konut ilanlarında tüketicileri yanıltan firmalara yönelik yaptırımlarını artırıyor. Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yanıltıcı ilan yayımladığı belirlenen bir firmaya ilk denetimde 28 bin 620 TL ceza kesildi. Aynı firmanın ihlali sürdürmesi üzerine gerçekleştirilen ikinci denetimde ceza tutarı iki katına çıkarılarak 57 bin 240 TL olarak uygulandı.

HER YENİ İHLALDE CEZA İKİ KATINA ÇIKACAK

Yapılan açıklamada, uygulanan yaptırımlara rağmen yanıltıcı ilanlara devam eden firmalara yönelik cezaların artarak süreceği ifade edildi. Aynı firmanın gerçekleştirdiği her yeni ihlalde, bir önceki cezanın iki katı tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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"VATANDAŞI YANILTANLARA TAVİZ YOK"

Açıklamada, vatandaşları yanıltarak müşteri çekmeye çalışan firmalara karşı taviz verilmeyeceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığının denetim, tespit ve yaptırım süreçlerini sürdürdüğü belirtilirken, tüketicilerin yanıltıcı konut ilanlarına karşı korunması amacıyla çalışmaların devam edeceği mesajı verildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

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Bakanlık sıkı takipte! Yanıltıcı konut ilanlarına 2 kat ceza! Her ihlalde iki katına çıkacak
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