Bakanlık sıkı takipte! Yanıltıcı konut ilanlarına 2 kat ceza! Her ihlalde iki katına çıkacak

Yanıltıcı konut ilanlarına ceza ikiye katlandı: İkinci ihlalde 57 bin 240 TLTicaret Bakanlığı, vatandaşları yanıltıcı konut ilanlarıyla müşteri çekmeye çalışan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, aynı firmaya ilk ihlalde 28 bin 620 TL, ikinci ihlalde ise 57 bin 240 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Tekrar eden ihlallerde cezaların artırılmaya devam edeceği belirtildi.