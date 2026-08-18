Bakanlık son noktayı koydu! Ekonomi programına köklü değişiklik mi geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, bir gazetede yayımlanan "Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı" başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BAKANLIKTAN "DEZENFORMASYON" UYARISI

Bakanlık açıklamasında, söz konusu haberde "Bakanlığa yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarına" dayandırılan bazı iddialara "kulis" adı altında yer verildiği belirtildi.

Haberdeki iddiaların doğrudan konunun muhataplarına sorulmadan hazırlandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu haberin dezenformasyona dönüştürüldüğü kaydedildi.

"EKONOMİ PROGRAMINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILACAĞI DOĞRU DEĞİL"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görev alanındaki para politikası araçları, döviz kuru politikası ve kredi büyüme limitlerine ilişkin konuların Bakanlıkla ilişkilendirildiğini belirtti.

Açıklamada, "Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, kendisi veya ilgili kurumlar tarafından doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör