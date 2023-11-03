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Haberler Ekonomi Haberleri Bakanlık yeni intibak düzenlemesi yapılacağını yalanladı
Giriş Tarihi: 3.11.2023 16:06 Son Güncelleme: 3.11.2023 16:06

Bakanlık yeni intibak düzenlemesi yapılacağını yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesine yönelik çalışma yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA
Bakanlık yeni intibak düzenlemesi yapılacağını yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan "Tüm emeklilerin maaşları değişiyor" başlıklı haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Bakan Işıkhan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında, emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak bugüne kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemelere değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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Bakanlık yeni intibak düzenlemesi yapılacağını yalanladı
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