Bakanlıktan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması! İşte Yap-İşlet-Devret modeli gerçeği: Milletimizin cebinden bir kuruş çıkmadı

Köprünün açıldığından bu yana 4 ay geçmediğine dikkat çekilen açıklamada, bu süre zarfından devlet kasasından henüz 1 kuruş dahi çıkmadığı vurgulanarak, "Fizibiliteler 3-5 aylık yapılmaz, işletme süresi için yapılır. Yapım, işletme ve finans maliyetlerini esas alan bir finansman modeli için yarışma yapıldı ve kamu açısından en uygun olan teklif seçildi. Diğer projelerde olduğu gibi ilerleyen yıllarda garanti rakamları da aşılacak, devlete ek gelir getiren projelerden biri olacaktır. Üstelik mühendislik ve tasarım açısından eşsiz, dünyadaki en büyük ulaşım projelerinden biri olan bu eserimiz, istihdama, turizme, ticarete, kültüre ulusal ve uluslararası alanda sağlayacağı katkılarla, milletimize, çevreye, ülke ekonomisine ve dünyaya sunacağı değer ile eşsiz bir yapıdır" ifadeleri kullandı.