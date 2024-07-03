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Giriş Tarihi: 3.7.2024 11:12

Bakanlıktan belediyelerle ilgili sunuma ilişkin iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerle ilgili sunuma ilişkin iddialara yanıt verdi. Bakanlık, "Sayın Bakanımızın sunumu, parti ayrımı yapmaksızın, tüm belediyelerin genel borçluluğuyla ilgili olduğu için uyarılar da o bağlamda yapılmıştır. Parti belediyelerinin mali durumlarına ilişkin ayrı bir sunum yapılmamıştır" ifadelerine yer verdi.

AA
Bakanlıktan belediyelerle ilgili sunuma ilişkin iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in AK Parti'nin Kızılcahamam kampındaki sunumuna ilişkin iddialarla ilgili, "Sayın Bakanımızın sunumu, parti ayrımı yapmaksızın, tüm belediyelerin genel borçluluğuyla ilgili olduğu için uyarılar da o bağlamda yapılmıştır." açıklaması yaptı.

Bakanlıktan, Bakan Şimşek'in sunumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"AK Parti Kızılcahamam kampında Bakanımız Mehmet Şimşek belediye başkanlarına yönelik yaptığı sunum sonrası, perde arkası haberciliğiyle, yanlış içerikle yanlış haberler dolaşıma sokulmuştur. Sayın Bakanımızın yaptığı konuşma tüm belediyeleri kapsayan genel bir konuşma olup uyarıları da bu çerçevede tüm belediyeler içindir. Sayın Bakanımızın sunumu, parti ayrımı yapmaksızın, tüm belediyelerin genel borçluluğuyla ilgili olduğu için uyarılar da o bağlamda yapılmıştır. Parti belediyelerinin mali durumlarına ilişkin ayrı bir sunum yapılmamıştır. Bu çerçevede, AK Partili belediyeleri hedef aldığı yönündeki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."

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Bakanlıktan belediyelerle ilgili sunuma ilişkin iddialara yanıt
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