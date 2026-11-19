PLATFORMLAR HUKUKA AYKIRI İÇERİĞİ KALDIRMAKLA YÜKÜMLÜ

Yazıda, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklere de dikkat çekildi.

Buna göre e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olmaları halinde ilgili içeriği gecikmeksizin yayından kaldırmak ve durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek zorunda.

Mevzuatta aksi yönde bir hüküm bulunmadıkça e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısının, platformda sunulan içerik ve bu içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırılıklardan sorumlu olmadığı da yazıda hatırlatıldı.

YASAKLI ÜRÜNLERİN YENİDEN LİSTELENMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bakanlık yazısında, hukuka aykırı içerik bildirimlerinde platformlara URL gönderilmesi yönünde bir uygulama bulunmadığı belirtildi. Bildirimlerde aykırılığın konusunun ve hukuki dayanağının açıklandığı, e-ticaret platformlarının da bu doğrultuda gerekli inceleme ve işlemleri yapması gerektiği kaydedildi.

Bu kapsamda platformlar, mevzuatla satışına izin verilmeyen yasaklı ürünlerin farklı ürün adı, marka, açıklama veya görsellerle ya da farklı kategori ve başlıklar altında yeniden satışa sunulmasına imkân verilmemesi konusunda uyarıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör