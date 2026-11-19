Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında satışına izin verilmeyen ürünlerin farklı isim, marka ve görseller kullanılarak yeniden satışa sunulmasının önlenmesini istedi. Bakanlığa bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine "E-Ticaret Pazar Yerlerinde Satışa Yasak Ürünler" konulu uyarı yazısı gönderdi.
YASAKLI ÜRÜNLER FARKLI İSİMLERLE YENİDEN SATIŞA SUNULUYOR
Bakanlığın yazısında, internet ortamında satışı yasaklanan ürünlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara bildirim yapıldığı belirtildi.
Bildirimlerde ürünlerin bağlantı adreslerinin (URL) talep edildiği, ancak ilgili içeriklerin yayından kaldırılmasının ardından aynı veya benzer özellikteki ürünlerin farklı ad, kategori ve yöntemlerle yeniden satışa sunulabildiği ifade edildi.
Bakanlık, bu yöntemin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak e-ticaret platformlarının gerekli tespit ve işlemleri yapmasını istedi.
PLATFORMLAR HUKUKA AYKIRI İÇERİĞİ KALDIRMAKLA YÜKÜMLÜ
Yazıda, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklere de dikkat çekildi.
Buna göre e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olmaları halinde ilgili içeriği gecikmeksizin yayından kaldırmak ve durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek zorunda.
Mevzuatta aksi yönde bir hüküm bulunmadıkça e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısının, platformda sunulan içerik ve bu içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırılıklardan sorumlu olmadığı da yazıda hatırlatıldı.
YASAKLI ÜRÜNLERİN YENİDEN LİSTELENMESİNE İZİN VERİLMEYECEK
Bakanlık yazısında, hukuka aykırı içerik bildirimlerinde platformlara URL gönderilmesi yönünde bir uygulama bulunmadığı belirtildi. Bildirimlerde aykırılığın konusunun ve hukuki dayanağının açıklandığı, e-ticaret platformlarının da bu doğrultuda gerekli inceleme ve işlemleri yapması gerektiği kaydedildi.
Bu kapsamda platformlar, mevzuatla satışına izin verilmeyen yasaklı ürünlerin farklı ürün adı, marka, açıklama veya görsellerle ya da farklı kategori ve başlıklar altında yeniden satışa sunulmasına imkân verilmemesi konusunda uyarıldı.