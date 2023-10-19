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Giriş Tarihi: 19.10.2023 13:11 Son Güncelleme: 19.10.2023 13:36

Bakanlıktan Gazze’deki gazetecilere destek: Ücretsiz dakika SMS ve sınırsız internet sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Gazze’de zor şartlarda görevlerini yerine getiren gazeteci arkadaşlarımıza GSM operatörlerimizin iş birliği ile ücretsiz dakika, SMS ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlıyoruz” dedi.

İHA
Bakanlıktan Gazze’deki gazetecilere destek: Ücretsiz dakika SMS ve sınırsız internet sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze'yi kuşatmasında gelişmeleri kamuoyuna duyurmak için görev yapan gazetecilere ücretsiz dakika, SMS ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlayacaklarını duyurdu.

"GAZETECİLERİN HER DAİM YANINDAYIZ"

Uraloğlu paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki gazetecilerin ihtiyacı için her daim yanlarında olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in Gazze halkına yaşattığı vahşeti dünyaya duyurmaya, bütün insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha İsrail'i işlediği insanlık suçu dolayısıyla kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadesini kullandı.

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Bakanlıktan Gazze’deki gazetecilere destek: Ücretsiz dakika SMS ve sınırsız internet sağlanacak
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