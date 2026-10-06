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Giriş Tarihi: 6.10.2026 14:17

Bakanlık'tan Marmara Denizi'ni kirleten tesise 5 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, katı atık depolama tesisinden kaynaklanan sızıntı sularının Marmara Denizi'ne karışması nedeniyle Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne (YAKAB) 5 milyon 34 bin TL ceza uyguladı.

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DHA
Bakanlık’tan Marmara Denizi’ni kirleten tesise 5 milyon lira ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, katı atık depolama tesisinden kaynaklanan sızıntı sularının Marmara Denizi'ne karışması nedeniyle bir tesise ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, Ro Ro Limanı ve Dantel Sitesi arasındaki dereden denize kirli su ulaştığı ihbar üzerine bölgede denetim başlattı.

İncelemede; Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyünde bulunan Yalova Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndan arıtma işlemine tutulmayan kirli suyun mevcut hatta yaşanan tıkanma sonucu dere yoluyla Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi.

Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilikle ilgili YAKAB'a, 5 milyon 34 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MARMARA DENİZİ #ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
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Bakanlık'tan Marmara Denizi'ni kirleten tesise 5 milyon lira ceza
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