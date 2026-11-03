Bakanlıktan otomotiv yatırım teşviki açıklaması

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki yatırımlara sağlanan teşviklerin ilgili mevzuat çerçevesinde aynı şartlara tabi olduğunu, teşviklerle ilgili teminatların Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı'nca güvence altına alındığını açıkladı.

KÜRESEL REKABET GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründeki bir yatırıma yönelik teşvike ilişkin iddialara yanıt verildi. Açıklamada, "Bilindiği üzere, dünya otomotiv sektörü köklü bir dönüşümden geçmekte; özellikle elektrikli araç üretimi ve bu alandaki yatırımların çekilmesine yönelik küresel rekabet gün geçtikçe daha da artmaktadır.

Ülkeler, elektrikli araç ekosistemlerini geliştirmek ve üretim kapasitelerini güçlendirmek amacıyla yeni politika ve teşvik mekanizmalarını büyük bir yarış içinde hayata geçirmektedir. Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası girişimi de bu çerçevede değerlendirilmektedir. Türkiye de diğer küresel aktörler gibi, bir yandan başta milli markamız Togg olmak üzere, yerli elektrikli araç üretimini ve ilgili teknoloji ekosistemini desteklerken, diğer yandan uluslararası üreticileri ülkemizde yatırım yapmaya teşvik etmektedir.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN EMNİYETE ALINDI

Bu doğrultuda, ülkemizde yatırım yapan tüm otomotiv oyuncularına ilk yatırımlarında ve bugünkü yatırımlarında sağlandığı gibi, ülkemizin sanayi kapasitesini, teknolojik yetkinliğini ve istihdamını artıracak tüm sektörlerdeki yatırımları teşvik etmeye yönelik politikalar hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda söz konusu yatırım için öngörülen teşvikler de ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen aynı şartlara tabidir.

Bu teşvikler, yatırımın gerçekleştirilmesine ilişkin yükümlülüklere bağlanmış olup, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini güvence altına almak amacıyla gerekli teminatlar da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından emniyete alınmıştır" denildi.

Teşviklerin kapsamı ve tutarının; yatırımın niteliğine, sektörel önceliklere ve dönemin rekabet şartlarına göre farklılık gösterebildiği belirtilerek, "Esas amaç, ülkemize teknoloji kazandıran, istihdam oluşturan ve üretim ile ihracat kapasitemizi güçlendiren yatırımların hayata geçirilmesini sağlamaktır. Türkiye'miz bu başarılı politikalar ve tedbirler sayesinde milli gelirini dolar bazında 238 milyar dolardan 1 trilyon 700 milyar dolara, fert başına milli gelirini de 3 bin 600 dolardan 18 bin dolara yükseltmiştir. Bu başarıların bir neticesi olarak, ülkemiz, dünyada en gelişmiş sanayi ülkeleri arasında birçok sektörde ilk 10 sıranın içine yükselmiştir. Sürece ilişkin tüm yükümlülükler ve uygulamalar, ülkemizin menfaatleri gözetilerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör