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Giriş Tarihi: 14.12.2024 15:23

Bakanlıktan Roma'da Göbeklitepe Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İtalya'nın başkenti Roma'da “Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi” sergisi düzenlendi.

İHA
Bakanlıktan Roma’da Göbeklitepe Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından İtalya'nın başkenti Roma'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" sergisi düzenlendiğini açıkladı. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Kolezyum'da ziyaretçileri ağırlıyor! Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" sergimiz ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor. Sergimizi 24 Ekim'den bugüne kadar 1 milyon 242 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını dünyanın kalbinde tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sergimiz, İtalya'nın başkentinde mart ayına kadar ziyaretçilere açık olacak."

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Bakanlıktan Roma'da Göbeklitepe Sergisi
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