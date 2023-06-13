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Giriş Tarihi: 13.6.2023 12:18

Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir" açıklamasında bulundu.

AA
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin, "Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli ve iyi niyetli olmayan bir karalama kampanyasının gündeme sokulmaya çalışıldığı belirtilerek, söz konusu afişlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde hazırlandığı ve kullanımdan kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir. Söz konusu görselde yer alan bazı simgeler ile Bakanlığımız ilişkilendirilmeye çalışılsa da bu konudaki tutumumuz hem bakanlık hem de hükümet olarak nettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aile kurumumuza zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz."

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Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama geldi
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