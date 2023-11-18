Bakanlıktan Tekirdağ’daki arıtma tesislerine 83 milyon destek

Su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için, alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere atıksu arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin yüzde 50'si Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanıyor.



Bu çerçevede, Tekirdağ'da bulunan 5 adet Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait atıksu arıtma tesisine 38 milyon 858 bin 923,7 TL, 13 adet Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait atıksu arıtma tesisine 18 milyon 728 bin 262,69 TL ve 5 adet münferit atıksu arıtma tesisine 25 milyon 876 bin 112,42 TL olmak üzere enerji teşviki uygulaması çerçevesinde Tekirdağ'da yer alan 23 adet atıksu arıtma tesisine toplam; 83 milyon 463 bin 298,81TL ödeme yapıldı.