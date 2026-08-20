Bakanlıktan tüketicileri koruyan hamle! Milyarlarca lira kaynak ayrıldı: En büyük pay hangi alana gitti?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılına ilişkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Bakanlık, "Tarım", "Kırsal Kalkınma", "Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı" ile "Tüketicinin Korunması" gibi çeşitli programlar kapsamında faaliyetler yürütüyor.

Söz konusu programlara 2026 yılı bütçesinden 541 milyar 840,5 milyon lira başlangıç ödeneği tahsis edilirken, yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin 239 milyar 883,6 milyon lirası kullanıldı. Harcama tutarı, geçen yılın aynı döneminde 195 milyar 207 milyon lira olmuştu.

Bu harcamanın programlara göre dağılımı incelendiğinde, tarıma yılın ilk 6 ayında 120 milyar 705,3 milyon liralık harcama yapıldı. Program kapsamında, hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretimlerinin desteklenmesi ile tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi faaliyetleri yürütülüyor.

Bitkisel ürünlerde arz güvenliği için yapılan harcama aynı dönemde 87 milyar liraya yaklaşırken, hayvansal ürünlerde arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik yaklaşık 24 milyar lira harcandı.