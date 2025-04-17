Bakanlıktan vergi affı iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi çıkarılacağına" ilişkin iddiaları yalanladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün tgrthaber com tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer alan "vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi" ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır. Bakanlık olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."