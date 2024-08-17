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Giriş Tarihi: 17.8.2024 13:31

Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile Bakan Mehmet Şimşek'e ait gibi gösterilen sahte röportaj ve fotoğraflarla yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

DHA
Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında yapay zeka ile Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e ait gibi gösterilen sahte röportaj ve fotoğraflarla dolandırıcılık yapılmaktadır. Kamuoyunun mağdur olmaması için sosyal medya üzerinden oluşturulan tuzaklara dikkat edilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı
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