Bakanlıktan yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında yapay zeka ile Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e ait gibi gösterilen sahte röportaj ve fotoğraflarla dolandırıcılık yapılmaktadır. Kamuoyunun mağdur olmaması için sosyal medya üzerinden oluşturulan tuzaklara dikkat edilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.