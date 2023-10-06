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Giriş Tarihi: 6.10.2023 10:06 Son Güncelleme: 6.10.2023 10:06

Bakanlıktan yayıncılara büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı destek 150 milyon lirayı aştı.

İHA
Bakanlıktan yayıncılara büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yayın Seçme Kurulu, halk kütüphanelerine kitap alımları için bu yıl ikinci kez toplandı. Kurulun 2023 yılında düzenlediği ikinci toplantıda 626 yayıncının 4 bin 345 eserinden toplam 680 bin adetin temini için 35 milyon liralık satın alma kararı verildi.
Birinci dönem de dahil edildiğinde bu yıl sadece merkezi kitap alımları için ayrılan kaynak miktarı 73 milyon liraya ulaştı. Bakanlığın yerinden kitap alımları, süreli yayın alımları ve çeşitli elektronik yayın formatlarındaki alımlarla birlikte yayın alım desteği miktarı 115 milyon liraya ulaştı. Uluslararası fuar katılım destekleri, çeviri destekleri ve eser üretimi destekleri de eklendiğinde 2023 yılında Bakanlığın yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı destek 150 milyonu aştı.

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Bakanlıktan yayıncılara büyük destek
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