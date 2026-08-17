Bakanlıktan zehir tacirlerine büyük operasyon! 810 kilogram uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelesi kapsamında Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi.