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Giriş Tarihi: 17.08.2026 08:47 Son Güncelleme: 17.08.2026 08:53

Bakanlıktan zehir tacirlerine büyük operasyon! 810 kilogram uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı’nda düzenlediği operasyonda, bir TIR’ın yasal yüküne gizlenmiş 810 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan zehir tacirlerine büyük operasyon! 810 kilogram uyuşturucu yakalandı
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelesi kapsamında Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-Ray taramasının ardından araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan aramada, TIR'ın yasal yükünün içerisine gizlenmiş 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda uyuşturucunun taşınmasında kullanılan TIR'a da el konuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, risk analizi, hedefleme ve teknolojik imkanlarla desteklenen gümrük kontrolleri sayesinde uyuşturucu kaçakçılığı girişimlerinin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE #TİCARET BAKANLIĞI #UYUŞTURUCU

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Bakanlıktan zehir tacirlerine büyük operasyon! 810 kilogram uyuşturucu yakalandı
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