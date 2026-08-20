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Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:56

Bakır fiyatları 14 bin doların üzerinde tutunmaya devam ediyor

Londra Metal Borsası’nda (LME) bakır, artan stoklara rağmen zayıf doların desteğiyle ton başına 14 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Bakır fiyatları 14 bin doların üzerinde tutunmaya devam ediyor
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LME'de bakır yüzde 0,06 gerileyerek 14.058 dolar/tondan işlem gördü. Borsadaki bakır stokları ise 12 bin 425 ton artışla 235 bin 975 tona çıktı. Böylece stoklar son bir haftada yüzde 11 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır fiyatı ise yüzde 0,15 artarak 107 bin 140 yuan/ton seviyesine ulaştı.

Doların üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, ABD Hazinesi'nin son dönemde aldığı önlemlerle birlikte bakır fiyatlarına destek sağladı. Jinrui Futures, piyasalardaki duyarlılığın oldukça dalgalı olduğuna dikkat çekerek makroekonomik gelişmelerin yanı sıra bakıra yönelik tarife adımlarının da yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Baz metallerin genelinde ise LME'de alüminyum yüzde 0,37 değer kaybetti. Çinko yüzde 0,01, kurşun yüzde 0,19 ve kalay yüzde 0,48 yükselirken, nikel yüzde 0,57 geriledi.

Şanghay piyasasında ise çinko yüzde 0,16, kurşun yüzde 0,28, nikel yüzde 0,84 ve kalay yüzde 1,46 yükseliş kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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Bakır fiyatları 14 bin doların üzerinde tutunmaya devam ediyor
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