Bakır fiyatları 14 bin doların üzerinde tutunmaya devam ediyor

LME'de bakır yüzde 0,06 gerileyerek 14.058 dolar/tondan işlem gördü. Borsadaki bakır stokları ise 12 bin 425 ton artışla 235 bin 975 tona çıktı. Böylece stoklar son bir haftada yüzde 11 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır fiyatı ise yüzde 0,15 artarak 107 bin 140 yuan/ton seviyesine ulaştı.