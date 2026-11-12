Bakır fiyatları 3 ayın dibinde: Alüminyumda 36 yılın rekoru

Küresel emtia piyasalarında sanayi metallerinin fiyat hareketleri birbirinden ayrıştı. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, zayıflayan sanayi talebi ve ABD'de faizlerin yükselmeye devam edeceği beklentisinin etkisiyle değer kaybetti. Alüminyum piyasasında ise fiziksel arzın daralması ve stoklardaki hızlı düşüş fiyat primini tarihi seviyelere taşıdı.

LME'de üç ay vadeli bakır kontratı, TSİ 15.00 itibarıyla yüzde 1,2 gerileyerek ton başına 13 bin 645 dolara indi. Seans içerisinde 13 bin 629 doları gören bakır, 29 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.

Piyasada teknik açıdan önemli bir eşik olarak değerlendirilen 200 günlük hareketli ortalama ise ton başına 13 bin 615 dolar civarında bulunuyor. Bu seviye, bakır fiyatlarının kısa vadeli hareketinde yakından takip edilen destek noktaları arasında yer alıyor.