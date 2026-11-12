Bakır fiyatları 3 ayın dibinde: Alüminyumda 36 yılın rekoru

Küresel emtia piyasalarında sanayi metallerinin fiyat hareketleri birbirinden ayrıştı. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, zayıflayan sanayi talebi ve ABD'de faizlerin yükselmeye devam edeceği beklentisinin etkisiyle değer kaybetti. Alüminyum piyasasında ise fiziksel arzın daralması ve stoklardaki hızlı düşüş fiyat primini tarihi seviyelere taşıdı.
LME'de üç ay vadeli bakır kontratı, TSİ 15.00 itibarıyla yüzde 1,2 gerileyerek ton başına 13 bin 645 dolara indi. Seans içerisinde 13 bin 629 doları gören bakır, 29 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.
Piyasada teknik açıdan önemli bir eşik olarak değerlendirilen 200 günlük hareketli ortalama ise ton başına 13 bin 615 dolar civarında bulunuyor. Bu seviye, bakır fiyatlarının kısa vadeli hareketinde yakından takip edilen destek noktaları arasında yer alıyor.
BAKIR ÜZERİNDEKİ BASKIDA FED BEKLENTİLERİ ETKİLİ OLDU
Bakır fiyatlarındaki gerilemede küresel sanayi faaliyetlerine ilişkin belirsizlikler belirleyici oldu. Sanayi talebinin zayıflayabileceğine yönelik endişelere, teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar da eklendi.
ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in sıkı para politikasını sürdürebileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi. Faiz artışlarının devam etmesi ihtimali, sanayi metalleri üzerindeki baskıyı artıran unsurlardan biri olarak öne çıktı.
Fed yetkililerinin 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek para politikası toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının da seçenekler arasında bulunduğuna yönelik açıklamaları, piyasalardaki temkinli görünümü destekledi.
ALÜMİNYUMDA SPOT FİYAT PRİMİ 36 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Bakır fiyatları gerilerken alüminyum piyasasında farklı bir tablo ortaya çıktı. Fiziksel metal arzındaki daralma ve borsalarda takip edilen stokların azalması, peşin teslim alüminyumun vadeli kontratlara kıyasla daha yüksek fiyatla işlem görmesine neden oldu.
LME'de spot alüminyumun üç ay vadeli kontrata göre fiyat farkı ton başına 175 doların üzerine çıkarak son 36 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Backwardation olarak tanımlanan bu piyasa yapısı, peşin teslim ürünün vadeli teslimata kıyasla daha pahalı olduğunu gösteriyor. Söz konusu fiyat farkındaki artış, özellikle kısa vadede fiziksel alüminyum tedarikinde yaşanan sıkışıklığa işaret ediyor.
ALÜMİNYUM STOKLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Arz sıkışıklığının en önemli göstergelerinden biri olan borsa stoklarında da gerileme devam etti.
LME verilerine göre alüminyum stokları 226 bin 350 tona kadar indi. Böylece stok miktarı ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 56 azalmış oldu.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) izlenen alüminyum stokları da geçen hafta yüzde 31 düşüşle 132 bin 605 tona geriledi. Bu miktar, aralık ayından bu yana kaydedilen en düşük stok seviyesi olarak öne çıktı.
Öte yandan LME'de üç ay vadeli alüminyum kontratı yüzde 0,2 kayıpla ton başına 3 bin 61 dolardan işlem gördü. SHFE'de kasım vadeli alüminyum kontratı ise aralık vadeli kontratın 355 yuan üzerinde fiyatlandı.
DİĞER SANAYİ METALLERİNDE SON DURUM
LME'de işlem gören diğer sanayi metallerinde de farklı yönlü fiyat hareketleri izlendi.
Çinko fiyatı yüzde 0,7 düşüşle ton başına 3 bin 728 dolara gerilerken, kurşun yüzde 0,2 kayıpla 1.879 dolara indi. Kalay 46 bin 500 dolar seviyesinde yatay seyrini korudu.
Nikel ise genel görünümden ayrışarak yüzde 0,7 değer kazandı ve ton başına 16 bin 320 dolara yükseldi.
Önümüzdeki dönemde bakır fiyatlarının yönü üzerinde küresel sanayi talebinin seyri ve Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentilerin etkili olması bekleniyor. Alüminyum tarafında ise düşük stok seviyeleri ve fiziksel arz koşulları piyasaların odağında kalmayı sürdürüyor.