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Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:03

Bakırda arz sıkışıklığı: Fiyatlar LME’de rekor seviyeye yaklaştı

Bakır fiyatları, küresel arz piyasasındaki sıkışıklığın derinleşmesiyle yükselişini sürdürürken Londra Metal Borsası’nda (LME) rekor seviyeye yaklaştı.

Bakırda arz sıkışıklığı: Fiyatlar LME’de rekor seviyeye yaklaştı
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Londra'daki vadeli fiyat farkının alışılmadık seviyelere genişlemesi, piyasada mevcut bakır arzına yönelik rekabetin arttığına işaret ediyor.

LME'de spot bakır ile üç ay vadeli kontrat arasındaki fark ton başına 478 dolara kadar çıktı. Bu seviye, 2021 yılında yaşanan büyük arz sıkışıklığından bu yana görülen en yüksek fark oldu.

Bakır fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 16 değer kazandı. ABD yönetiminin rafine bakıra yönelik olası gümrük vergilerine ilişkin kararının öncesinde ABD'ye yüksek miktarda bakır sevkiyatı yapılması, diğer piyasalardaki arzın daralmasına neden oluyor.

Piyasaların odağında ise Çin'in sahip olduğu bakır stoklarının bir bölümünü ihraç edip etmeyeceği bulunuyor. Çin'in olası ihracatının küresel arz sıkışıklığını hafifletip hafifletmeyeceği yakından takip ediliyor.

BAKIR REKOR SEVİYEYE YAKLAŞIYOR

LME'de üç ay vadeli bakır kontratı, pazartesi günü Şanghay saatiyle 11.56'da yüzde 1,4 yükselerek ton başına 14.363,50 dolara ulaştı.

Böylece bakır fiyatı, ocak ayında kaydedilen ton başına 14.527,50 dolarlık rekor seviyeye daha da yaklaştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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