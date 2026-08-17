Bakırda arz sıkışıklığı: Fiyatlar LME’de rekor seviyeye yaklaştı

Bakır fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 16 değer kazandı. ABD yönetiminin rafine bakıra yönelik olası gümrük vergilerine ilişkin kararının öncesinde ABD'ye yüksek miktarda bakır sevkiyatı yapılması, diğer piyasalardaki arzın daralmasına neden oluyor.

Piyasaların odağında ise Çin'in sahip olduğu bakır stoklarının bir bölümünü ihraç edip etmeyeceği bulunuyor. Çin'in olası ihracatının küresel arz sıkışıklığını hafifletip hafifletmeyeceği yakından takip ediliyor.