Bakkallar dönüşecekleri adresi ‘Seç’ti

Türkiye'demarketler her geçen gün sayısını artırırken bakkallar da kurumsallaşma yolunda yeni adımlar atıyor. Bakkalları Seç Market ile kurumsallaştırmayı hedefleyen Yıldız Holding, Türkiye genelindeki mağaza sayısını artırıyor. Esnaftan herhangi bir franchise bedelinin alınmadığı iş modelinde, tek şart marketteki ürünlerin yüzde 70'inin Yıldız Holding markalarından temin edilmesi... Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, "Türkiye'de 150 bin bakkal var. Bakkalın sermayesi çok olmadığı için zorlanıyor. Onun için SEÇ Market diye bir model düşündük. Bu nodelle kurumsallaşırken büyüyecekler" dedi. Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü de, değişen pazar dinamiklerine karşı esnafla işbirliği içinde hareket ettiklerini kaydetti. SEÇ Market Genel Müdürü Altan Sekmen ise, mağaza sayılarının 2 bin 138'e ulaştığını belirterek, "Yılsonunda sayıyı 2 bin 450'ye çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.