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Giriş Tarihi: 7.11.2023 14:40

Baklavacılardan enflasyonla mücadele için indirim kampanyası

Enflasyonla mücadele için hazırlıklarda bulunan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Derneğimize üye firmalarımız 1 ay boyunca mağazalarında yüzde 10 indirimli satış gerçekleştireceklerdir" dedi.

AA
Baklavacılardan enflasyonla mücadele için indirim kampanyası

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), enflasyonla mücadele kapsamında 1 ay boyunca fiyatlarda yüzde 10 indirim uygulayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı "indirim çağrısına" ticaret ve sanayi odalarından perakendecilere, zincir marketlerden farklı sektörlere kadar destek giderek artıyor.

Bakan Bolat'ın 5 Ekim'de, Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Ekim'deki kabine toplantısının ardından zincir marketler başta olmak üzere tüm esnafı ve işletmeleri yapacakları indirimlerle enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek verme çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrıların ardından iş dünyasından kampanyaya katılım hızla arttı.

İndirim kampanyalarına destek veren son sektör de tatlıcılar oldu.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı indirim çağrısına BAKTAD olarak öncülük eden kurumlardan biri olduğumuzu tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Bakanlığımızın bu çağrısı üzerine derneğimize üye firmalarımız 1 ay boyunca mağazalarında yüzde 10 indirimli satış gerçekleştireceklerdir. BAKTAD, dün olduğu gibi bugün de halkımızın ve devletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

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Baklavacılardan enflasyonla mücadele için indirim kampanyası
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