Balık avı sezonu ile birlikte gırgır teknelerinde denetimler de başladı

Balık av sezonunun açılmasıyla birlikte denizde hareketlilik de başladı. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi koordineli olarak Didim'de bulunan karaya çıkış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Altınkum ve Taşburun Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen denetimlerde gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolleri yapılarak balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yakalanan balıkların boy ölçümlerinin de yapıldığı denetimlerde eksik ve kusuru bulunanlar uyarıldı.



Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol ekibimizce Altınkum ve Taşburun Balıkçı Barınağı'nda sabaha karşı gerçekleştirdiğimiz denetimde gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü gerçekleştirildi. 5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yaptık. Kontroller sezon boyunca devam edecek" denildi.