Balık tezgahlarında palamut bolluğu!

Havaların soğuması ile birlikte Kahramanmaraş'ta balık tezgahları palamutla doldu. Palamutun tanesi ise 50 ila 60 lira arasında satışa sunuluyor.

Kasım ayının gelmesi ve deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte palamut balığının en lezzetli olduğu zaman dilimine girildi. Kahramanmaraş'ta balık pazarında son 3 haftadır palamut bolluğu yaşanırken, balık pazarında palamut balığının tanesi 50 ila 60 lira arasında satışa sunuluyor.



Kahramanmaraş'taki balık pazarına gelen vatandaşlar, palamudun en lezzetli olduğu şu zamanlarda evlerine kilo kilo balık alarak gidiyor. Palamut balıklarının son günlerde boyunun uzadığını ve balık pazarında palamut bolluğu yaşandığını ifade eden Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, "Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da balık bolluğu yaşanıyor. Denizlerimizde bol miktarda palamut ve hamsi var ve bu bolluk ise fiyatlara olumlu bir şekilde yansıyor. Yaklaşık 3 tane palamudun maliyeti 100 TL'ye geliyor. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

Balık pazarına palamut almak için gelen Mehmet Kızıl, "Bugün palamut yemeye geldik. Balık sezonunu bugün açacağız inşallah. Tezgahlarımızda taze palamutlar var ve Kahramanmaraş'ta bu kadar taze palamut bulmak çok kolay artık. Pazara bu sezon ikinci defa gelişim ve tezgahlarımız her zaman bereketli" diye konuştu.