Balkon bahçeciliği hobi olmaktan çıkıyor

Her geçen gün daha da kritik bir sektör haline gelen tarım, evlerin içine kadar girerek kendin üret-kendin tüket akımını geliştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre ekimde balkonlara havuç, ıspanak, marul, kabak ekilebilirken lahana, karnabahar, brokoli de dikilebilir. SABAH, balkon bahçeciliğinin püf noktalarını ve sonbahar ve kış aylarında ekilebilecek sebze-meyveleri derledi.Özellikle Kovid-19 pandemi zamanında başlayan balkonda sebze-meyve yetiştirme faaliyeti, günden güne sadece bir hobi olmaktan çıkıyor. Tarım sektöründeki girdi maliyetleriyle artan sebze-meyve fiyatları da vatandaşı balkon bahçeciliğine yöneltiyor. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların doğal yaşam mekânı olan ve şimdiye kadar sadece çiçeklerle süslenen balkonlarda, artık çiçeklerin yanına atılan birkaç saksıda sebze-meyve de üretiliyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında başlayan bir şeyler ekip biçme merakı, artık kısa zamanlık bir hobi değil, sürekli bir faaliyete döndü.İlkbahar ve yaz aylarında balkonlarda domatesten fesleğene, karpuzdan çileğe, biberden kavuna kadar birçok sebzemeyve üretilebiliyor. Ancak balkonlardaki üretim yaz aylarıyla sınırlı kalmayabilir. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne göre sonbahar aylarında da birçok sebzemeyve üretilerek taze bir şekilde tüketilebilir. Ekimde, havuç, pancar, maydanoz, ıspanak, tere, turp, marul ve kabak tohumdan ekilirken kereviz, lahana, karnabahar ve brokoli ise fideden dikilebilir.Bakanlığın balkon bahçeciliği yapmak isteyenlere verdiği öneriler arasında ekim-dikim yapmadan önce toprağın havalandırılarak hazırlanması yer alıyor. Doğru saksı seçimi ise üretim verimini direkt olarak etkiliyor. Domates, salatalık için geniş, biber patlıcan için uzun ve derin, maydanoz için ise geniş ve derin saksı seçilmeli. Salatalık, biber, domates ve patlıcan gibi sebzeler güneş ışığını seviyor ve düzenli sulanması gerekiyor. Soğan ve sarımsak ise aydınlık ve serin ortamlarda yetişebiliyor. Çilek verimli ve süzek toprakta daha verimli yetişirken limon ise soğuğa oldukça duyarlı. Limon yetiştirmenin püf noktası ise yerinin değiştirilmemesi.