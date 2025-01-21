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Giriş Tarihi: 21.1.2025 16:04

Bank of America Türk bankaları için hedefleri güncelledi

Bank of America (BofA) bugün yayımladığı raporla Türk bankalarına yönelik hedef fiyat tahminlerini güncelledi. BofA takip ettiği bankalar için hedef fiyatlarını ortalama yüzde 8 oranında artırdı.

Bank of America Türk bankaları için hedefleri güncelledi

Bank of America (BofA) Türk bankaları için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederken mevcut tavsiyelerini korudu.

YALNIZCA BİR BAŞLANGIÇ

Bankanın yayımladığı raporda Türk bankalarının geçtiğimiz yıl gösterdiği güçlü performansın temel olarak hisse başına kar büyümesinden değil, risk primindeki iyileşmeden kaynaklandığı ifade edildi. Faiz artışları ve makro ihtiyati tedbirlerin beklenenden daha güçlü ve kalıcı olması nedeniyle bankaların karlılığının düşük kaldığı ifade edildi.

BofA, 2025'in Türk bankaları için hem hisse başına kar büyümesi hem de risk priminde istikrarlı bir iyileşmenin yaşanacağı bir yıl olacağını açıkladı. Banka raporunda "Türk bankalarının yatırım durumlarındaki belirsizliklerin büyük bir kısmı son haftalarda giderildi. Uzun süredir beklenen faiz indirim döngüsü başladı ve bu, 10 yıllık tahvil faizlerinde hareketlenme ile fonlama maliyetlerinde rahatlamayı beraberinde getirdi. Bu süreç, yalnızca bir başlangıç" denildi.

İŞTE BANKALAR FİYAT TAHMİNLERİ

Takip ettiği bankalar için hedef fiyatlarını ortalama yüzde 8 oranında artıran BofA, özel bankaların kamu bankalarına göre daha cazip olmaya devam ettiğini de vurguladı.

  1. Yapı Kredi Bankası için hedef fiyat 43,5 TL'den 47 TL'ye yükseltilirken tavsiyesi 'al' olarak korundu.
  2. Akbank için hedef fiyat 88 TL'den 95 TL'ye yükseltildi, tavsiye al olarak korundu.
  3. Garanti için hedef fiyat 166 TL'den 176 TL'ye yükseltildi, tavsiye al olarak korundu.
  4. İş Bankası hedef fiyatı 20,6 TL'den 22 TL'ye yükseltildi. Tavsiye al olarak korundu.
  5. Halkbank için hedef fiyat 15,4 TL'den 17,2 TL'ye yükseltildi, tavsiyesi 'endeks altı getiri' olarak korundu.
  6. Vakıfbank için de hedef fiyat 23,8 TL'den 26,2 TL'ye yükseltildi, tavsiye 'endeks altı getiri' oldu.

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Bank of America Türk bankaları için hedefleri güncelledi
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