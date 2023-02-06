Banka borçları 6 ay ertelendi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplam 10 ili etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğarken, finansal kurumlar felaketten etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) depremde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla bir dizi önlem aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi mükelleflerinin ödemelerini erteleyecek.Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde alınan prensip kararlarına göre, talep etmesi halinde, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçları bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenecek. Ayrıca, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelere tavsiyede bulunulacak.Mücbir halin yaşandığı mahallelerde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyeleri bilgilendirilecek. Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterileri, taleplerini bankalara iletecek. Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmeyecek.Finansal Kurumlar Birliği de, müşterilerin üyelere olan borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi ve mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgâhı, işyeri adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında hassasiyet gösterilmesi kararı aldı.Kahramanmaraş'ınPazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin etkilediği 10 il afet bölgesi ilan edildi. Tüm illerde arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem felaketi mücbir sebep hali olarak kabul ederek bu illerdeki vergi, prim, kredi borçları ertelenecek. Vatandaşların vergi beyannamesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri ertelenerek mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Türk-İş, Kahramanmaraş merkezli depremin yol açtığı hasarın giderilmesi, vatandaşların acil ihtiyaçlarının temin edilmesi için bölge ve il temsilcilerinin koordinasyonunda "kriz masaları" oluşturulacağını duyurdu. ANKARABORSA İstanbul, deprem nedeniyle pay piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı. Tedbirler kapsamında, açığa satış işlemleri yasaklandı. Ayrıca yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak. Depo şartı, Cuma günü ve dün alınan hisse senetlerinin dün satılmaması anlamına geliyor. Bazı aracı kurumlar da, depremden etkilenen illerde ikamet eden yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak üzere, hisse satışı sonrası 100 bin liraya kadar T+2 kuralını uygulamayıp aynı gün içinde para çıkışlarını sağladı. T+2 kuralı, bir hisse senedini sattığınızda, elde edeceğiniz nakdin 2 gün sonra hesaplarına girmesini içeriyor.DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) yapılan açıklamada da depremin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği belirtilerek, "Bölgede artçı depremler olmaya devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ve depremden etkilenenlere acil şifalar diliyoruz. DASK olarak üzerimize düşeni yapmak için görevimizin başındayız. Bu süreçte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.