Banka dışı finansın işlem hacmi % 77 arttı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman Şirketleri'nin 2024 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 6 aylık konsolide verilerini açıkladı. Buna göre işlem hacmi 830.5 milyar TL, aktif toplamı 786.7 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 147 milyar TL, müşteri sayısı ise 6.2 milyon olarak gerçekleşti.Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman şirketlerimiz, yılın ilk 6 ayında yakaladıkları büyüme oranlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etti. Bundan 11 yıl önce yola çıkan birliğimiz finansal sistemin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için, bünyemizde yer alan 5 sektördeki, 124 şirket ve 13 bin 634 çalışanla finansmana erişimi kolaylaştırmak için kamu otoritesinden yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyor" dedi. Ballı bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin işlem hacminin yüzde 77, aktif büyüklüğünün yüzde 54.6, özkaynaklarının ise yüzde 92.2 büyüdüğünü söyledi.