Banka dışı finansta büyüme sürüyor

Banka dışı mali kuruluşların aktif büyüklüğü 2024'te yüzde 39.5 artarak 896.2 milyar liraya yükseldi. En fazla aktif büyüklüğe finansal kiralama şirketlerinin ulaştığı görüldü. Geçen yıl finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 23 artarak, 334.5 milyar liraya, faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 2024'te yüzde 47.6 artışla 316 milyar liraya çıktı. Tüketici finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 52.3 yükselerek 212.5 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 98,3 artışla 33.2 milyar liraya yükseldi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, FKB çatısı altında bir araya gelen finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansmanı şirketleri olarak "Birlikten Kuvvet Doğar" anlayışıyla kararlılıkla yol aldıklarını söyledi