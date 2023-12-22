Banka dışında potansiyel yüksek

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, banka dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içindeki payına dikkat çekti. "Bu noktada istediğimiz seviyede değiliz" diyen Ballı, "Sektörümüzün sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama banka dışı finans kesiminin toplam finans sistemi içinden aldığı pay Avrupa'da yüzde 40 iken bizde yüzde 14" ifadelerini kullandı.Bu oranı yukarı çekmek için sektörün bazı düzenlemelere ihtiyacı olduğuna değinen Ballı, "Türk finans ekosistemini bir evren olarak düşünürsek hedefimiz bu evrenin tamamlayıcısı olan banka dışı finansın olması gereken resimlere yerleştirmek. Ancak şu an banka dışı finans kurumlarımızın yüksek potansiyellerini kullanamadığını görüyoruz" dedi. Sektörlerinin ekonomiye katkısını artırma ve finansman imkânlarını çeşitlendirmeye yönelik adımların atılacağına inançlarının tam olduğuna değinen Ballı, şöyle devam etti: "Bu düzenlemelerle üreten her kesime olan desteğimiz daha da artacak. Finansal Kurumlar Birliği olarak beklentimiz finansman şirketleri için orta ve uzun vadeli bir kaynak oluşturulması ve bankalar tarafından oluşturulan kredilere dahil edilmemiz. Tüm bunlar rekabetin serbest piyasa şartlarında gerçekleşmesi bağlamında sektörümüzün önünü açacaktır. Ve finans piyasaları içindeki payımız Avrupa'daki seviye- lere yaklaşacaktır."Banka dışı finans sektörünün temsil ettiği gücü de anlatan Ballı, şunları söyledi: "FKB'nin temsil ettiği beş sektörün 2023 yılı 9 aylık konsolide verilerine göre işlem hacmi 804 milyar TL, aktif toplamı 573 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 95 milyar TL, müşteri sayısı ise 6.1 milyon olarak gerçekleşti." Ballı, geçtiğimiz günlerde lansmanını gerçekleştirdikleri FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin de ticaret ve yatırım alanlarında önemli bir kaynak haline geleceğini belirtti.