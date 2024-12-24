Bankacılığın Tesla’sı Türkiye’de Yapılacak

4. Finansın Geleceği Zirvesi kapsamında, finans sektörünün dinamiklerini şekillendiren önemli başlıklar sektör liderleri tarafından ele alındı. Katılımcılar, Türkiye'nin finansal dönüşümdeki potansiyelini ve küresel piyasalarla entegrasyonunu tartışırken, sürdürülebilir finans modelleri ve dijitalleşen sermaye piyasalarının önemi üzerine görüş birliğine vardı.

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ BAŞKANI ALİ EMRE BALLI: FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ÖZ KAYNAKLARI 55 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Finansal Kurumlar Birliği'nin amacının finansal kapsayıcılığı artırmak, yenilikçi ürün ve hizmetlerle paydaşlara katma değer sunmak ve sürdürülebilir bir finansal ekosistem oluşturmak olduğunu belirten Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, 2024 yılını 2024 yılını finansal hizmetler sektörü için dönüşümün hızlandığı ve dijitalleşmenin etkisinin derinleştiği bir yıl olarak değerlendirdi.

"Finansal Kurumlar Birliği olarak finansın kapsayıcılığını artırma hedefi doğrultusunda da özellikle KOBİ'ler ve bireysel müşteriler için erişebilir finansal çözümler sunuyoruz" diyen Ballı sözlerine şöyle devam etti: "Bu kapsamda finansman maliyetlerini düşürmek, daha fazla kişiyi finansal sisteme dahil etmek ve dijital platformlar üzerinden hızlı çözümler üretmek önceliğimizdir. Son dönemde finansal kapsayıcılık altında atılan adımlar sayesinde çok sayıda işletmenin finansal hizmetlere daha kolay erişmesini sağlamış bulunuyoruz. 2025 yılı sektörlerimiz için odaklanacağımız stratejik bazı öncelikler arasında yer alan uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri edinimin sağlanması sürecinin hayata geçirilmesiyle finansman, faktoring, finansal kiralama ve tasarruf finansman sektörlerimizi büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Finansal kiralama sektörü KOBİ'lerin makine, ekipman, kara yolu taşıtı ve gayrimenkul yatırımlarının finanse ederken 2025 yılında yeşil finansman ve yenilebilir enerji projeleri finansmanına yönelik finansal kiralama çözümlerini ivmelenmesi beklenmektedir. Özellikle finansal kiralama sektörlerimizin rakamsal verilerine baktığımızda yılın dokuz ayında özkaynakların artışına dikkat çektiğini belirtmekteyiz. Sektörün ilk dokuz ayında verilerine bakıldığında öz kaynakları 55 milyar TL'yi geçti. Bu rakamın önümüzdeki dönemde yükselişinin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

BİST GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ERGUN: HALKA ARZDA İŞ YAPMA MODELİMİZİ DEĞİŞTİRDİK

"Sermaye Piyasalarında Görünüm" paneline konuk olan BİST Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Biz sermaye piyasaları olarak, üretim yapan, ihracat yapan, istihdam oluşturan, yatırım yapan reel sektörü ne kadar çok finanse edebiliyorsak, halka arz yoluyla bir banka kredisi kullanmadan kur ve faiz riski almadan TL ile yatırımlarını ne kadar çok sermaye piyasası aracılığıyla finanse edebiliyorsa biz sermaye piyasaları görevini, fonksiyonu o kadar çok yerine getirmiştir diyebiliriz" dedi.

Halka arzlarda iş yapma modelini son dört yılda değiştirdiklerini belirten Ergun, "Şirketlerimize sadece başvuru yaptıktan sonraki süreçte onları değerlendiren, inceleyen bir borsa olmaktan daha çok, şirketlerimize başvurudan önceki süreçte de destek veren bir borsa durumuna geldik. Şirketler başvurudan önce karar aşamasında ve hazırlık aşamasında kendileriyle baş başa kalırlar veya bir aracı kurumla yoluna devam eder. İşte bu aşamada karar aşamasında ve hazırlık aşamasında biz şirketleri birebir destek veriyoruz. 2020 ve öncesinde yılda 6-8 halka arz gerçekleşirken, son 4 yıldaki rakamlara baktığımızda yıllık halka arz sayısına 40-50 bandına oturduk" dedi.

YATIRIMCI SAYISIN 4 YIL İÇİNDE 1 MİLYONDAN 7 MİLYONA YÜKSELDİ

Yatırımcı sayısının son 4 yılda 1 milyondan 7 milyona yükseldiğine dikkat çeken Ergun, "Bu 7 milyon sektörümüz için çok değerli bir rakam. 7 milyon yatırımcı sayısının kalıcı hale gelmesi sektörümüzün bundan sonraki süreçte daha hızlı büyümesi için çok önemli bir değer. Dolayısıyla bu yatırımcılarımızın küstürülmeden bu piyasada kalıcı hale getirilmesi ciddi anlamda bütün sektöre hem borsaya hem de SPK ya hem aracı kurumlara bir sorumluluk olarak düşmektedir" dedi.

A Para Spikeri Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu panel, Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

İNTEGRAL YATIRIM GMY İBRAHİM TAŞDOĞAN: ÜRÜN BAZINDA TAHVİL BONO HAREKETLİ

Uygulanan para politikasının etkilerinin de doğal olarak yatırım piyasasına yansımalarını görmemiz gayet tabii. Yatırımcıyı sadece salt bir ürünün daimi yatırımcısı gibi düşünmemek lazım. Ürün bazında bu sene biraz nitelikli yatırımcı tarafında tahvil bono kısmının hareketlendiğini düşünmekteyim. Bununla beraber Borsa İstanbul'da nispeten yatırımcı sayısında ve istatistiklerinde yukarı yönlü hareket var. Geçen sene 2023 yılında 54 tane halka arz gerçekleşti ki bunlar ciddi anlamda itici güç teşkil ediyor borsanın kendi dinamikleri içerisinde. Bu yıl baktığımızda şu an sonuncu ayı dahil etmezsek otuz tanesi gerçekleşti. Olumlu tarafta Türkiye'nin not artışları, bununla beraber düşen CDS puanı, Türkiye'nin yurt dışında veya dış kaynak finansmanında daha düşük maliyet, daha uzun vadeli, daha düşük maliyetle finanse edebilmesi imkanını sağlıyor. Önümüzdeki yıl için ben bu performansın artarak ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.

PHİLLİPCAPİTAL GMY SADRETTİN BAĞCI: JEOPOLİTİK RİSKLERİ FİYATLANDIRDIĞIMIZ DÖNEMİN SONUNA GELİYORUZ

Türkiye'nin gri listeden çıkma, iki tane not artırımı alma gibi güçlü makro gelişmeler yaşadığına dikkat çeken Sadrettin Bağcı, "Buradaki eksiklik hisse senedi tarafında yabancı yatırımcıyı yeterince ülkeye çekememek oldu diye düşünüyorum. Tahvil bono piyasası tarafında daha fazla bir ilgi olduğunu gördük. Bu da çok normal. Ama öncelikle yabancı yatırımcının ilgisi CDS tarafından başladı, hazine bonosuyla devam ediyor ve akabinde de hisse senedi geliyor. Jeopolitik riskleri de aslında çokça fiyatladığımız bir dönemi geride bırakıyoruz. 2025'te Trump'la beraber bakalım ne olacak dünyada? Onları görüyor olacağız diyelim" dedi.

İNFO YATIRIM GMY MERT YILMAZ: 2025'TE DAHA DÜŞÜK ENFLASYON VE FAİZ, DAHA YÜKSEK ENDEKS GÖRECEĞİZ

2024 yılının kilometre taşını yerel seçime kadar olan dönem olarak belirten İnfo Yatırım GMY Mert Yılmaz, "Önümüzdeki yıl için daha pozitif taraftayız aracı kurumların strateji raporları da çıkmaya başladı. 14.500 bir endeks hedefimiz var. Bugünden daha düşük bir enflasyon göreceğiz, bugünden daha düşük bir faiz göreceğiz, bugünden daha yüksek bir endeks göreceğiz" dedi.

COLENDİBANK KURUCU ORTAĞI VE CEO'SU DENİZ DEVRİM CENGİZ: BANKACILIĞIN TESLA'SINI YAPACAĞIZ

ColendiBank'ın 2024 yılında BDDK'dan faaliyet izni aldığını belirten Kurucu Ortak ve CEO Deniz Devrim Cengiz, bankanın 2025 yılında ilk yapay zeka temelli dijital mevduat bankası olarak müşterilerle buluşacağını söyledi. Türkiye'de ürettikleri teknolojileri önce yakın coğrafyalara ardından dünyaya ihraç etmek istediklerini söyleyen Cengiz, "Bankacılığın Tesla'sını yapacağız. Kullanıcı deneyimine dayanan inovasyonlarla çığır açmaya, sektör kurallarını baştan yazmaya ve Tesla'laşmayı finans sektöründe temsil etmeye hazırız. ColendiBank ile yarattığımız bu hamle ile, Türkiye Yüzyılı'nda Türk mühendislerle ColendiBank'ı ve tüm ekosistemi her yeniliğe adapte olabilen, kendine has yollar ile kusursuz ürünü sunabilen, inovasyona öncülük eden, finansın 'Tesla'sı' konumuna geleceğiz" dedi.

AHLATCI PORTFÖY GM TONGUÇ ERBAY: KALİFİYE PERSONELLE BİRLİKTE DAHA BİLİNÇLİ YATIRIMCI OLUŞUYOR

Nüfusun neredeyse dörtte birinin sermaye piyasalarıyla ilgili olduğu bir dönem yaşadığımızı belirten Ahlatcı Portföy GM Tonguç Erbay, "Kalifiye personel ile birlikte aslında daha bilinçli yatırımcı oluşumu için de iki kanattan mümkün olduğu kadar mevzuata uygun bir çerçevede destek verilmesi gerekiyor. Yani bunu ne kadar üniversiteler yapar,ne kadar sanayi odaları yapar, ne kadar Borsa İstanbul veya düzenleyici kurumlar yapar" dedi.

A1 CAPİTAL GMY BAKİ ATILAL: TEKNOLOJİYE AYAK UYDURAN ÖNDE OLACAK

2025'te yapay zekayı araştırma birimlerinde makro ekonomi tarafında daha fazla kullanılacağını söyleyen A1 Capital GMY Baki Atılal "Kim teknolojiyi genç arkadaşlardan daha iyi kullanıyorsa o kalacak orada. Diğerleri kalmayacaklar. Eskiden böyle değildi, teknoloji gelişiyor. Ona ayak uyduran arkadaşlar ön planda olacak. Şimdi teknolojiyi ne kadar kullanıyorsun açık mısın o gelişime? Açık olan kazanacak" dedi.