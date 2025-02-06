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Giriş Tarihi: 6.2.2025 10:30 Son Güncelleme: 6.2.2025 10:51

Bankacılık devinden rekor Bitcoin tahmini

ABD Başkanı Donald Trump sonrası en hızlı fiyat değişikliği kripto paralarda yaşandı. ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin kararı Bitcoin fiyatlarında değer kaybını beraberinde getirdi. Şu sıralar 100 bi doların altında hareket eden Bitcoin için bankacılık devi Standard Chartered dikkat çeken bir tahminde bulundu.İşte detaylar...

Bankacılık devinden rekor Bitcoin tahmini

Bitcoin son dönemlerde yaşanan küresel gelişmelerden etkinerek hareketli bir grafik çizdi. ABD'nin Çin gibi ticaret ortaklarına gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması kripto para piyasalarını yerinden oynattı. İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, kripto para piyasalarını harekete geçirecek bir tahminde bulundu.

3 YILLIK TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Standard Chartered tarafından açıklanan tahminlere göre, Bitcoin iki ay içinde 130 bin dolara çıkacak. Banka, 3 yıllık öngörüsünü de açıklayarak Bitcoin'in 2025'te 200 bin dolara, 2026'da 300 bin dolara, 2027'de ise 400 bin dolar seviyesine ulaşacağını ifade etti.

Bankaya göre Bitcoin 2028 yılında 500 bin dolar seviyesine kadar yükselecek.

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Bitcoin yüzde 43 değer kazandı. Bitcoin, geçtiğimiz ay 109 bin dolara çıkarak rekor kırdı. Ancak gümrük vergisi savaşları nedeniyle Bitcoin rekor seviyelerden geri dönerek 97 bin 800 dolar seviyelerine çekildi.

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Bankacılık devinden rekor Bitcoin tahmini
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