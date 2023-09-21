Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyonu aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Eylül itibarıyla 40 milyar 161 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 463 milyar 132 milyon liradan 10 trilyon 503 milyar 294 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 163 milyar 560 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 196 milyar 609 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 1 TRİLYON 429,4 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Eylül itibarıyla 8 milyar 416 milyon lira azalışla 1 trilyon 429 milyar 381 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 446 milyar 640 milyon lirası konut, 86 milyar 805 milyon lirası taşıt ve 895 milyar 936 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 411 milyon lira artarak 1 trilyon 209 milyar 985 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 artışla 928 milyar 327 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 424 milyar 257 milyon lirası taksitli, 504 milyar 71 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 798 milyon lira artarak 173 milyar 341 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 148 milyar 537 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 840 milyon lira artarak 2 trilyon 250 milyar 202 milyon lira oldu.