Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 575 milyar 891 milyon 814 bin lira azalarak 33 trilyon 998 milyar 485 milyon 237 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 20 Kasım haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TÜRK LİRASI MEVDUATI NE KADAR OLDU?

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 20 Kasım ile biten haftada yüzde 1,67 azalarak 34 trilyon 574 milyar 377 milyon 51 bin liradan 33 trilyon 998 milyar 485 milyon 237 bin liraya indi.

Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin bankalardaki Türk lirası cinsi mevduatı yüzde 1,35 azalışla 18 trilyon 765 milyar 635 milyon 681 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduatı ise yüzde 2,45 azalışla 11 trilyon 171 milyar 536 milyon 326 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 258 milyar 131 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 222 milyar 123 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 20 Kasım itibarıyla 819 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,94 azalışla 7 trilyon 56 milyar 216 milyon liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 858 milyar 615 milyon lirası konut, 43 milyar 86 milyon lirası taşıt, 2 trilyon 679 milyar 126 milyon lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 475 milyar 389 milyon lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de 20 Kasım ile biten haftada 17 milyar 48 milyon 462 bin lira artarak 28 trilyon 497 milyar 410 milyon 598 bin liradan 28 trilyon 514 milyar 459 milyon 60 bin liraya çıktı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör