Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 13 Kasım haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 13 Kasım ile biten haftada yüzde 1,90 artarak 33 trilyon 929 milyar 364 milyon 627 bin liradan 34 trilyon 574 milyar 377 milyon 51 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin bankalardaki Türk lirası cinsi mevduatı yüzde 3 artışla 19 trilyon 22 milyar 232 milyon 482 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduatı ise yüzde 1,09 artışla 11 trilyon 451 milyar 693 milyon 593 bin liraya yükseldi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 265 milyar 465 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 642 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 13 Kasım itibarıyla 5 milyar 162 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,50 artışla 7 trilyon 123 milyar 86 milyon 822 bin liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 858 milyar 229 milyon 2 bin lirası konut, 42 milyar 716 milyon 443 bin lirası taşıt, 2 trilyon 684 milyar 747 milyon 401 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 537 milyar 393 milyon 976 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de 13 Kasım ile biten haftada 250 milyar 430 milyon 691 bin lira artarak 28 trilyon 246 milyar 979 milyon 907 bin liradan 28 trilyon 497 milyar 410 milyon 598 bin liraya çıktı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör