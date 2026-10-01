Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 32,7 trilyon liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 164 milyar 595 milyon lira artarak 28 trilyon 402 milyar 282 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, toplam kredi hacmi önceki hafta 28 trilyon 237 milyar 686 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

TOPLAM MEVDUAT 32,7 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Bankacılık sektöründe toplam mevduat, bankalar arası işlemler dahil olmak üzere geçen hafta 122 milyar 81 milyon lira artış gösterdi. Önceki hafta 32 trilyon 553 milyar 270 milyon lira olan toplam mevduat, 25 Eylül itibarıyla 32 trilyon 675 milyar 352 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3,5 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, söz konusu haftada 34 milyar 253 milyon lira artarak 3 trilyon 485 milyar 459 milyon liraya ulaştı.

Tüketici kredilerinin dağılımı şöyle gerçekleşti:

Konut kredileri: 838 milyar 850 milyon lira

Taşıt kredileri: 42 milyar 375 milyon lira

İhtiyaç kredileri: 2 trilyon 604 milyar 234 milyon lira

Taksitli ticari kredilerin tutarı da aynı dönemde 18 milyar 249 milyon lira artarak 4 trilyon 283 milyar 287 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 23 milyar 576 milyon liralık artışla 3 trilyon 463 milyar 851 milyon lira oldu. Bu alacakların 1 trilyon 341 milyar 67 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 122 milyar 784 milyon lirasını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 887,8 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Eylül itibarıyla önceki haftaya kıyasla 11 milyar 305 milyon lira artarak 887 milyar 804 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 668 milyar 414 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sektörünün yasal öz kaynakları da artış kaydetti. Yasal öz kaynaklar, haftalık bazda 86 milyar 126 milyon lira yükselerek 6 trilyon 142 milyar 471 milyon liraya ulaştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör