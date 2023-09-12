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Giriş Tarihi: 12.9.2023

Bankacılık sisteminde TL’nin ağırlığı artacak

Bankacılık sisteminde TL’nin ağırlığı artacak
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması üzerine bir araya geldi. TBB açıklamasında, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası'nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü belirtildi.

GÖRÜŞ BİRLİĞİ MESAJI
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtti. Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladı. Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.
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Bankacılık sisteminde TL’nin ağırlığı artacak
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