Bankalar ilk çeyrekte günde 10 milyar lira kredi verdi

Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi kapsamında attığı adımlar ve bankaları finansman sağlamaya motive eden uygulamaları, bu yılın ilk çeyreğinde kredi hacminde rekor artışa neden oldu. TL kredi hacmi, yılın ilk çeyreğinde 890 milyar TL artarak 5 trilyon 991 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Kredi hacminde, bu yılın ilk üç ayında, 2022'nin ilk çeyreğindeki 388 milyarlık artışın 2.3 katı kadar yükseliş gerçekleşti. BDDK verilerine göre bankalar bu yılın ilk üç ayında günde ortalama 9.9 milyar TL, her saat 412.1 milyon TL, dakikada 6.8 milyon TL, saniyede ise 114 bin lira artış oldu.İş günü baz alındığında ise günde ortalama 13.7 milyar TL kredi verildiği dikkat çekti. Kredi hacmi mart sonu itibarıyla son 1 yılda ise yüzde 86 arttı. Bu dönemde yeni verilen kredi tutarı 2 trilyon 770 milyar TL oldu. Son 1 yılda günde ortalama 7.6 milyar TL finansman sağlandı. Yılın ilk çeyreğinde sağlanan 890 milyar liralık kredinin 570 milyar lirasını ticari, 320 milyar lirasını tüketici kredileri oluşturdu. Ticari krediler 3 trilyon 573 milyar liradan 4 trilyon 143 milyar liraya çıkarken, KOBİ kredileri 1 trilyon 742 milyar liradan 2.1 trilyona ulaştı.Son 1 yılda ise ticari krediler yüzde 89.5, KOBİ kredileri yüzde 108, tüketici kredileri de yüzde 78 arttı. Ticari kredilerin toplamdaki payı son 1 yılda yüzde 67.8'den 69.1'e çıkarken, KOBİ kredilerinin payı ise yüzde 31.1'den 35'e yükseldi.BAŞTA ticari olmak üzere finansmanın lokomotifliğini kamu bankaları sırtladı. Bu yılın ilk çeyreğinde kamu bankalarının kredi hacmi yüzde 21.8, yerli özel bankaların kredi hacmi yüzde 12, yabancıların kredi hacmi ise yüzde 14.6 arttı. Kredi hacminde ilk üç aydaki 890 milyarlık artışın 540 milyar lirasını kamu bankaları sağladı. Son 1 yılda kamu bankalarının TL kredi hacmi yüzde 101 artarken, bu dönemde özel bankaların kredi hacmi yüzde 71, yabancı bankaların kredi hacmi ise yüzde 74 arttı. Kamu bankalarının kredi hacmindeki payı son 1 yılda yüzde 46.3'ten 50.2'ye yükseldi.