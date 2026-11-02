Bankalardaki para azaldı! Mevduat geriledi, tüketici kredileri yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 23 Ekim ile biten haftada 203 milyar 104 milyon 874 bin lira azalarak 34 trilyon 217 milyar 100 milyon 353 bin liraya geriledi. TCMB'nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam mevduatın önceki haftadaki tutarı 34 trilyon 420 milyar 205 milyon 228 bin lira seviyesindeydi.
Mevduattaki düşüş, haftalık bazda yüzde 0,59 olarak kaydedildi.
TÜRK LİRASI VE YABANCI PARA MEVDUATI AZALDI
Aynı haftada bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,49 azalarak 18 trilyon 959 milyar 893 milyon 683 bin liraya indi. Yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,93 düşüşle 11 trilyon 103 milyar 250 milyon 363 bin lira oldu.
Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 23 Ekim ile biten haftada 262 milyar 628 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın 224 milyar 498 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 23 Ekim itibarıyla 223 milyon dolarlık artış görüldü.
TÜKETİCİ KREDİLERİ 6,9 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, aynı haftada yüzde 0,87 artarak 6 trilyon 931 milyar 17 milyon 214 bin liraya yükseldi.
Tüketici kredilerinin dağılımı şöyle gerçekleşti:
Konut kredileri: 849 milyar 817 milyon 124 bin lira
Taşıt kredileri: 42 milyar 976 milyon 489 bin lira
İhtiyaç kredileri: 2 trilyon 624 milyar 114 milyon 612 bin lira
Bireysel kredi kartları: 3 trilyon 414 milyar 108 milyon 989 bin lira
TOPLAM KREDİ HACMİ 28 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI
Bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacmi de 23 Ekim ile biten haftada 83 milyar 520 milyon 916 bin lira arttı. Önceki hafta 27 trilyon 911 milyar 121 milyon 917 bin lira olan toplam kredi hacmi, 27 trilyon 994 milyar 642 milyon 833 bin liraya çıktı.