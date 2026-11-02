Bankalardaki para azaldı! Mevduat geriledi, tüketici kredileri yükseldi

TÜRK LİRASI VE YABANCI PARA MEVDUATI AZALDI

Aynı haftada bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,49 azalarak 18 trilyon 959 milyar 893 milyon 683 bin liraya indi. Yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,93 düşüşle 11 trilyon 103 milyar 250 milyon 363 bin lira oldu.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 23 Ekim ile biten haftada 262 milyar 628 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın 224 milyar 498 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 23 Ekim itibarıyla 223 milyon dolarlık artış görüldü.