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Giriş Tarihi: 23.6.2024

Barselona ev kiralama sitelerini yasaklıyor

Barselona ev kiralama sitelerini yasaklıyor
Barselona Belediyesi, kira artışının önüne geçmek için turistlere ev kiralama uygulamasını yasaklamaya hazırlanıyor. Dünyanın en turistik şehirlerinden Barselona'da kira ve konut krizi nedeniyle günlük kiralık evlerin yasaklanacağı açıklandı. Yerel halkın artan ev fiyatlarını ödeyemediğini belirten Barselona'nın solcu Belediye Başkanı Jaume Collboni, Airbnb gibi platformlarda turistlere günlük ev kiralama uygulamasının 2028'e kadar sona ereceğini duyurdu. Bu adımla ev fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Collboni, kısa süreli kiralama iznine sahip 10 binden fazla evin lisansını da iptal edeceklerini söyledi.
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Barselona ev kiralama sitelerini yasaklıyor
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