Basit Faiz Hesaplama - Basit Faiz Nedir, Nasıl Hesaplanır ve Hesaplama Formülü Nedir?

Basit faiz hesaplama işlemi adından da anlaşılacağı üzere son derece basit bir işlemdir. Basit faiz hesaplama formülü kullanılarak pratik şekilde faiz hesabı yapılabilir. İlkokul döneminden itibaren bu formül ve matematik problemleri öğrencilerin ilgi alanıdır. Basit faiz nedir araştırmasını matematik kitaplarından yapabileceğiniz gibi internet üzerinden de yapabilirsiniz. Basit Faiz nasıl hesaplanır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Basit Faiz Hesaplama

Faiz, finansal alanlarda yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Yatırım yapmak isteyenler ya da parasının değerini artırmak isteyenler faiz konusuna eğilmek zorundadırlar. Basit faiz hesaplama yöntemi ile çok daha doru adımlar atılması mümkündür. Faiz, anaparanın yüzdesi şeklinde hesaplanan bir paradır. Basit faiz ise anapara üzerinden belli bir vade sayısına göre hesaplanan bir paradır.

Basit faiz hesabında belirtilen zaman aralığı gün, ay veya yıl olabilir. Belirlenen faiz miktarı, vadenin sonunda anaparaya yansıtılır. Konu ile ilgili bilinmesi gereken en önemli husus, anaparanın ilgili vade içinde sadece bir kez faize tabi tutulacağıdır. Yatırımcı parasını faize yatırdıysa, vadenin sona ermesinden sonra yatırımcıya anaparanın haricinde faiz getirisi de ödenir. Bu sistem ile amaçlanan, paranın belli bir süre içinde değer kazanmasını sağlamaktır. Yatırımcılar herhangi bir bankayı tercih ederek faiz getirisi elde edebilirler.

Basit Faiz Nasıl Hesaplanır?

Basit faiz hesaplama işlemi son derece kolaydır. İlgili formül, ilkokul sıralarından itibaren öğrencilerin haşir neşir olduğu bir hesaplama yöntemidir. Basit faiz hesaplama formülü: anapara x faiz oranı x vade sayısı şeklinde hesaplanır. Söz konusu formül ile farklı faiz ve vade sayıları ile faiz getirisi hesaplamak mümkündür. Konuyu basit bir örnekle açıklayalım.

Bir yatırımcı, elinde bulunan 10.000 TL parayı % 20 faiz oranı ile 1 yıl vadeli şekilde bankaya yatırıyor. Vade sonunda yatırımcının hesabındaki para kaç TL olur?

Basit faiz formülü: anapara x faiz oranı x vade sayısı formülünden hareketle pratik şekilde faiz getirisi hesaplanabilir. 10.000 x %20 x 1 =2.000 TL faiz getirisi olacaktır. Yani 1 yıl sonunda yatırımcının hesabında 10.000+2.000=12.000 TL para olacaktır.

Basit faiz bankacılık faiz oranlarının hesaplanmasında yaygın olarak kullanılır. Bankaların verdiği faiz oranı yıllık faizdir. Bu kapsamda aylık faiz getirisi de hesaplanabilir. Örneğin bankadan yıllık %2,5 faiz ile 5000 TL kedi alan birisi 3 ay sonunda kredisini kapatırsa toplam ne kadar faiz ödemiş olur?

Burada 5000 TL'nin yıllık faiz miktarını bulalım. 5000 x %2,5 x 1= 125 tl yıllık faiz bulunur. Bu faiz 12 aylık olduğundan 125/12X3=31,25 TL 3 ay sonunda ödenecek faiz olarak karşımıza çıkar.