Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... KARDEMİR’e 600 personel alınacak!

İLK ETAPTA 300 PERSONEL

KARDEMİR'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise "Şirketimiz, 600 personel alımının ilk etabı olarak Ağustos ayı itibariyle Elektrik, Makina ve Genel işçi olmak üzere toplam 300 işçi istihdamı sağlayacaktır" denildi.

300 personelden 50'si işçi (elektrik), 55'i işçi (makina) ve 195'i genel işçi olarak alınacak. KARDEMİR'in internet sitesinden başvuruya dair genel bilgilere duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.