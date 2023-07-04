Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... KARDEMİR’e 600 personel alınacak!

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işe alım müjdesini yerine getiriyor.
Demir sosyal medyadan yaptığı açıklamayla KARDEMİR'e ilk etapta 300 personel alınacağını açıklayarak, "Yeni kahramanlarımızı bekliyoruz. Kardemir olarak koyduğumuz iddialı hedeflere doğru emin adımlarla yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle duyurduğumuz 600 kişi alımının ilk etabı olan 300 personel arkadaşımızı alıyoruz! Süreç başladı. Başvurular, 23 Temmuz gününe kadar İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü'ne yapılacak" ifadelerini kullandı.
İLK ETAPTA 300 PERSONEL
KARDEMİR'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise "Şirketimiz, 600 personel alımının ilk etabı olarak Ağustos ayı itibariyle Elektrik, Makina ve Genel işçi olmak üzere toplam 300 işçi istihdamı sağlayacaktır" denildi.
300 personelden 50'si işçi (elektrik), 55'i işçi (makina) ve 195'i genel işçi olarak alınacak. KARDEMİR'in internet sitesinden başvuruya dair genel bilgilere duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.