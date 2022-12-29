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Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:04 Son Güncelleme: 29.12.2022 09:31

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi! Erkenden ödeme yapılacak...

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin öne çekilerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi! Erkenden ödeme yapılacak...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugüne çekildiğinin duyurusunu yaptı.

"BUGÜN HESAPLARA YATIRIYORUZ"

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM DESTEK TUTARI 13 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK"

Ödeme tutarlarına değinen Bakan Yanık, "Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi! Erkenden ödeme yapılacak...
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