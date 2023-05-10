Başkan Erdoğan tarafından temeli atılmıştı! Test üretimleri başladı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda incelemelerde bulundu. Tesisleri sırayla ziyaret eden Bakan Yardımcısı Dere, yetkililerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dere, 6 milyar TL'ye mal olan tesislerin savunma sanayi alanında özel sektör ve devletin tek seferde yaptığı en büyük yatırım olduğunu açıkladı.

Savunma sanayi alanında mutlu bir günü yaşadıklarını anlatan Bakan Yardımcısı Dere, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan fabrikalarımızda bugün test üretimleri başladı. İşçilerimiz burada, tezgahlarımız çalışıyor. Test üretimi nedeniyle fabrikalarımızı ziyaret ediyoruz. Bu yatırımı yapan yatırımcılarımızı, mühendisinden işçisine kadar tüm çalışanları tebrik ediyorum" dedi.