Başkan Erdoğan’dan çiftçiye ödeme müjdesi! Hasarlar karşılanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

BAKANLIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Zirai don sebebiyle ürünleri zarar gören çiftçiler ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün yapılan kabine toplantısında üreticilerimizin zararını tazmin konusunda neler yapabiliriz bunu enine boyuna değerlendirdik. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zara gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı." ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK"

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Tarım bakanımıza konuyu çiftçilerimizle yakın istişare halinde yürütmesi için gereken talimatları verdik. Biz de yapılan bu çalışmaları hassasiyetle takip edeceğiz, üreticilerimize geçmiş olsun."