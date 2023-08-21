Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Enflasyonu gündemden çıkaracağız

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Milletin alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak için var güçle çalıştıklarını kaydeden Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Bu sürecin sonunda enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız. Halkımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bize güvenmelerini bekliyoruz.

Eski masa ortaklarının insanımızın dertlerine derman olması mümkün değildir. Türkiye'yi altyapı ve üst yapı zenginlikleri ile dünyada örnek bir ülke haline getirdiysek bundan sonra da aynı irade ile yolumuza devam edeceğiz.