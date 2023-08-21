Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Enflasyonu gündemden çıkaracağız

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye dair kritik açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar | Video
"ENFLASYONU GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ"
Son dönemin ekonomik göstergelerindeki olumlu değişikliklerin kalıcı olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan enflasyonu gündemden çıkaracaklarını söyledi.
"OTOMOTİVDEKİ BALON SÖNMEYE BAŞLADI"
Fırsatçılara karşı otomotiv piyasasındaki denetimlerin meyvesini verdiğini belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Alınan tedbirlerin sonuç verdiği görünüyor. Fırsatçılara karşı otomotiv piyasasındaki denetimler meyvesini vermektedir. Düzenlemelere aykırı davrananlara 211 milyon lira ceza uygulandı. Otomotivdeki balon sönmeye başladı. Diğer sektörlerde de önlemlerin etkilerini yakında göreceğiz. Milletin malına göz diken açgözlülere fırsat vermeyeceğiz.
"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
Milletin alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak için var güçle çalıştıklarını kaydeden Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Bu sürecin sonunda enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız. Halkımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bize güvenmelerini bekliyoruz.
Eski masa ortaklarının insanımızın dertlerine derman olması mümkün değildir. Türkiye'yi altyapı ve üst yapı zenginlikleri ile dünyada örnek bir ülke haline getirdiysek bundan sonra da aynı irade ile yolumuza devam edeceğiz.
"MB REZERVLERİ 116 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKTI"
Ekonomideki olumlu gelişmelerden biri de Merkez Bankası rezervlerimizdeki güçlü artıştır. 11 Ağustos itibariyle 116 milyar doların üzerine çıkmıştır. Uluslararası yatırımcılar ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri yakından izliyor. Seçim öncesi iftira kampanyaları ile çizilen karanlık tablonun asılsız olduğunu onlar da anlamaya başladı. Aynı şekilde geçen ay Körfez ziyaretimizde imzaladığımız 50 milyar doları anlaşan anlaşmalar ülkemize duyulan güveni göstermiştir. Önümüzdeki dönemde uzun vadeli yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen içeride ve karanlık odaklara rağmen ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için yolumuza devam edeceğiz.