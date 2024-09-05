Başkan Erdoğan’dan OVP mesajı: Güvenimiz ve desteğimiz tam

"OVP'YE GÜVENİMİZ VE DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Enflasyonla mücadelede net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır." dedi.