Fındık üreticisinin asıl sorunu fırsatçı tüccar

Fındık üreticisini zarara sokan kahverengi kokarca zararlısıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 300 bin samuray arısı salınımını değerlendiren Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, "Evet o bölgede bir kokarca sıkıntısı var, bu inkâr edilemez. Ama bu abartıldığı kadar yüksek bir miktar değil. Fındık üreticisinin asıl sorunu kokarca değil, fırsatçı tüccar" dedi. Fındık üreticisinin ürünlerini korumak adına biyolojik mücadelesini sürdüren Bakanlık, bu kapsamda geçen sene hazırlanan "Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı"nı da uygulamayı sürdürüyor. Akça, çalışmaların yerinde olduğunu ve bu biyolojik mücadelenin büyük katkısı olacağını söyledi. "Kahverengi kokarca riski en fazla Ordu'nun Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçeleri, Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçeleri, Giresun'un yine sahil ilçelerinde görülüyor. 300 bin samuray arısı salınımı çok müthiş bir sayı. Ama bu salınımın 35 ile yaygınlaştırmak yerine kokarcanın en fazla görüldüğü illerde yaygınlaştırmak daha önemli" diye konuşan Akça, kokarcanın etkisinin anlatıldığı kadar olmadığını belirtti. Akça, "Bu yıl kokarca, fındık üretimimizin yüzde 10'una zarar verdi. Bu oran, tüccarların fiyat düşürmesini gerektirecek bir oran değil. Tüccarların şu anda uyguladığı sistem tamamen üreticinin elinden yok pahasına ürün satın alma yöntemidir. Evet o bölgede bir kokarca sıkıntısı var, bu inkâr edilemez. Ama bu abartıldığı kadar yüksek bir miktar değil. Bu tüccarlar, manavlar, sanayiciler, bunu bahane ederek sağlam fındığı da kokarca görmüş bahanesiyle ucuza almaya çalışıyorlar. Bazen sağlam fındıkların kokarca bahanesiyle 70-60 liraya alındığını biliyoruz. Fındık üreticisinin asıl sorunu kokarca değil, fırsatçı tüccar" dedi.