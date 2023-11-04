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Giriş Tarihi: 4.11.2023 14:21

Başkan Erdoğan'ın sesini kullanarak reklam yaptılar! DMM yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı dijital platformlarda yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı"nın doğru olmadığını bildirdi.

AA
Başkan Erdoğan’ın sesini kullanarak reklam yaptılar! DMM yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı' doğru değildir" bilgisine yer verildi.

Sahte reklam filminde kullanılan görüntülerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan TV kanalı PBS'ye 18 Eylül'de yaptığı açıklamalardan alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere Türkiye Petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zeka ile üretilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmeyiniz."

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Başkan Erdoğan'ın sesini kullanarak reklam yaptılar! DMM yalanladı
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